Общество

В Украину после похолодания и мощных ливней возвращается жара

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В Украину после похолодания и мощных ливней возвращается жара

Погода в Украине в эти выходные, 7-8 августа, будет под влиянием циклона. Частично будет влиять циклон, который в часть регионов принесет ливни с грозами.

Как прогнозирует синоптик Наталка Диденко, уже со следующей недели температура пойдет вверх и в определенные регионы вернется жара.

По ее словам, в большинстве областей о существенных дождях в ближайшие дни речи не идет. Осадки ночью и днем накроют центр Украины. 

Температура воздуха днем будет держаться на уровне +25… +30, а жара +33 не будет покидать восток и юго-восток. Свежее воздух ожидается в западных областях – на уровне +23… +26.

Синоптик отметила, что в общей сложности 7 августа будет более комфортным по температуре. Ведь в этот день столбики термометров в среднем по стране установятся на +25, а вот в воскресенье они подскочат до +29 градусов.

Диденко также добавила, что с понедельника, 9 августа, снова потеплеет.

В Украину после похолодания и мощных ливней возвращается жара

Ранее мы писали о том, что август принесет очередные погодные сюрпризы.

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По материалам: Подробности

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