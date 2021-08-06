Сезон ураганов в Атлантике будет более активным, чем ожидалось

Национальное управление океанических иатмосферных исследований (NOAA) обновило прогноз насезон ураганов вАтлантике в2021году, увеличив количество названных штормов иураганов. Сезон будет напряженным, нонерекордным, предупредили метеорологи.

©NOAA

Как сообщает Phys.org, вАтлантическом океане возникнет от15до21шторма сименем вместо 13-20, спрогнозированных вмае. Количество ураганов составит от7до10.

В2020 году наблюдалось рекордное количество названных штормов— 30, кконцу сезона ученым пришлось использовать буквы греческого алфавита.

Уменьшение сильных ветров, высокая температура моря, увеличение количества осадков вАфрике, где зарождаются более сильные штормы, похолодание вцентральной части Тихого океана— это причины для напряженного сезона.

Напомним, вначале июля вАтлантике образовался ураган «Эльза», который стал самым ранним пятым штормом завсю историю наблюдений, побив рекорд, установленный в2020году. «Эльза» сформировалась ввосточной части Карибского бассейна, история показывает, что моменты, когда вэтом районе виюне или июле возникают штормы, предвещают напряженный сезон.

Период ураганов продлится доконца ноября, его пик ожидается ссередины августа досередины октября.

©АВС

По материалам: Gismeteo