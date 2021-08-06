Общество
Погода в Украине 7 августа: кратковременные дожди, днем местами до +36 °С
Всубботу, 7августа, вУкраине ожидается переменная облачность, местами постране пройдут кратковременные дожди сгрозами. Ветер западный, северо-западный, 4-10м/с, порывы до15м/с.
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Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +15…+21 °С, днем температура воздуха составит +24…+31 °С.
Назападе температура воздуха составит +13…+16 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +24…+27 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+22…+26 °С, днем температура воздуха поднимется до+29…+36 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +21…+22 °С, днем воздух прогреется до+27…+31 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo