«Оранжевое» предупреждение: на западе Украины реки могут выйти из берегов
Всвязи сдождями назападе Украины ожидаются подъемы уровней воды вреках над уровнями посостоянию на08:00 5августа, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.
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Так, втечение 6августа нареках Закарпатской области ожидается подъем воды на0,3-0,8м, нареках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.)— на0,3— 1,3м.
6и7августа нареках бассейнов Прута иСирета илевых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидается повышение уровней воды на0,2-1,0м, без негативных последствий.
Вместах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного исклонного стока сзатоплением пониженных мест внаселенных пунктах. Вгорных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков иоползней почвы (уровень опасности оранжевый).
Чтобы предотвратить утрату ипорчу имущества, недопустить несчастных случаев вовремя паводка, необходимо внимательно следить запрогнозами инаблюдать зауровнем воды вводоемах. Следует уточнить границы подтопления врайоне проживания, проверить иочистить существующие водоотводы напридомовой территории.
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По материалам: Gismeteo