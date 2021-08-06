Новый локдаун в Украине: Ляшко сделал важное заявление

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал возможность введения нового локдауна в Украине на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

Ляшко оценил ожидания украинцев относительно нового локдауна осенью. Так, по словам министра, локдауна может не быть, если вакцинируется как можно больше людей.

"Ждать ли локдауна, не ждать ли? Я предлагаю не ждать. Я предлагаю пойти в пункт вакцинации и сделать прививку, чтобы в Украине не было локдауна", – сказал Ляшко.

Также Виктор Ляшко рассказал, что школы в новом учебном году закрывать не планируют, даже в случае значительного распространения COVID-19, даже в "красных зонах" карантина. Впрочем, речь идет лишь о тех областях, где 80% учителей будут вакцинированы.

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Такие же правила будут действовать и для учреждений культуры.

Ранее мы писали о том, что в Украине начнут вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет. Однако, это будет возможно сделать при условии соответствующего медицинского заключения врача или при выезде за границу.

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По материалам: Подробности