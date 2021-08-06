Общество

Ненастная погода не отступает: в Украине объявлено штормовое предупреждение на 7 августа

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7августа ночью вУкраине, кроме западной части, днем наЛевобережье ожидаются грозы, вотдельных районах— град ишквалы (первый уровень опасности, желтый).

Ненастная погода не отступает: в Украине объявлено штормовое предупреждение на 7 августа

©pixabay.com

Напоминаем основные правила поведения вслучае усиления ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать сбалконов илоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если выоказались наулице, тоследует держаться подальше отрекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; вслучае сильного ветра укрыться вближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, атакже непарковать рядом сними автотранспорт.

Вовремя грозы нельзя находиться возле линий электропередачи, воткрытом пространстве, прятаться под деревьями, забираться навозвышенности, пользоваться металлическими предметами, иметь при себе включенный мобильный телефон, ездить намотоцикле или велосипеде.

Ненастная погода не отступает: в Украине объявлено штормовое предупреждение на 7 августа

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад
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