Июль в Бельгии выдался самым влажным за более чем 40 лет

В Украину после похолодания и мощных ливней возвращается жара

Ненастная погода не отступает: в Украине объявлено штормовое предупреждение на 7 августа

Языковый омбудсмен призвал “неправильных” украинцев уезжать из страны

Погода в Украине 7 августа: кратковременные дожди, днем местами до +36 °С

«Оранжевое» предупреждение: на западе Украины реки могут выйти из берегов

В Мадриде арестовали одного из боссов итальянской мафии

В Украине новая угроза: спасатели предупредили об опасности

Без договора и услуг: жителям Обухова незаконно начисляют задолженность за 4 года

6 августа в Украине ожидаются дожди с грозами