Общество

Июль в Бельгии выдался самым влажным за более чем 40 лет

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Июль вБельгии, отмеченный смертоносными наводнениями, оказался самым влажным заболее чем 40лет, сообщает Brussels Times.

Июль в Бельгии выдался самым влажным за более чем 40 лет

©Belga

Поданным Королевского метеорологического института (RMI), вкоммуне Уккел выпало неменее 151 миллиметра дождя, что делает этот месяц самым влажным с1980года.

Это шестой самый влажный июль с1833года, при этом наибольшее количество июльских осадков вУккле наблюдалось в1942 году— 196мм.

Самым влажным месяцем вистории вУккле, где находится штаб-квартира института, был август 1996года, когда выпал 231 миллиметр дождя.

Напомним, отнаводнений Бельгия пострадала 14-15июля. Погиб 41человек, повреждены тысячи домов.

Июль в Бельгии выдался самым влажным за более чем 40 лет

©DW

По материалам: Gismeteo

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