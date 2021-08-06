” src=”/wp-content/uploads/2021/08/9efe27289065b7b88142a01c934443e9.jpg” alt=”Языковый омбудсмен призвал "неправильных" украинцев уезжать из страны” width=”100%” />

Языковый омбудсмен Тарас Креминь призвал "неправильных" украинцев уезжать из страны. Он заявил, что все, кому не нравится закон о тотальной украинизации, должны отправляться в другие страны.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"Угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государству, поскольку язык – это своеобразный код нации, а не только способ общения. Поэтому кого не устраивает уполномоченный, закон о языке, украинское государство, пожалуйста, сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны, где вы будете чувствовать себя спокойными", – сказал Креминь.

Таким образом омбудсмен ответил на критику доктором Комаровским закона о тотальной украинизации.

Напомним, ранее Евгений Комаровский заявил, что наличие языкового омбудсмена в Украине "унижает страну". Доктор отметил, если бы его предупредили около 30 лет назад о том, что в Украине появится специальный человек, который будет высчитывать в процентах количество сказанных слов, он бы покинул страну вместе со своей семьей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности