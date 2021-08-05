В Мадриде арестовали одного из боссов итальянской мафии

В Мадриде арестовали беглого итальянца, которого называют лидером одной из самых богатых преступных организаций в мире. Правоохранители Италии идентифицировали его как 60-летнего Доменико Павильянити – лидера базирующегося в Калабрии преступного синдиката "Ндрангета".

Павильянити был задержан в ходе совместной операции с карабинерами. При себе у него были поддельные португальские документы, шесть мобильных телефонов и 6 тысяч евро, сообщает Associated Press.

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Полиция считает, что Павильянити является главой клана "Ндрангета", названного в его честь, который действует по всему миру с базы в трех деревнях в итальянском регионе Калабрия.

Доменико Павильянити

Павильянити был заочно приговорен в январе этого года к 11 годам, восьми месяцам и 15 дням лишения свободы за ряд преступлений, включая убийство и преступное сообщество с целью торговли наркотиками.

Ранее он был приговорен в Италии к пожизненному заключению, сокращенному позднее до 30 лет, за серию убийств и преступлений, связанных с торговлей наркотиками, начиная с 1980-х годов. Но он был освобожден в октябре 2019 года из-за ошибки при подсчете срока.

Он бежал в Испанию, где ему помогали и защищали подельники по наркоторговле. Преступный синдикат "Ндрангета" набирал силу по мере упадка сицилийской мафии.

По словам следователей, он использовал десятки миллиардов долларов, полученных от продажи кокаина, для расширения своего криминального влияния и разветвления в Европе, Австралии, Северной и Южной Америке и Африке.

Ранее сообщалось, что в Италии правоохранители провели масштабные мафиозные чистки.

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По материалам: Подробности