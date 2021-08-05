Общество

Названы области Украины, над которыми нависла угроза пожаров

Photo of Admin Admin Send an email 40 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

4-5 августа ввосточных, атакже Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской областях, 4августа вВинницкой иЧеркасской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Названы области Украины, над которыми нависла угроза пожаров

©pixabay.com

Вомногих случаях причиной масштабных пожаров вприродных экосистемах становится человеческий фактор. Граждане зачастую пренебрегают правилами пожарной безопасности.

Вдневное время пожар бывает сложно заметить, занесколько часов при умеренном ветре огонь может охватить значительную площадь. Сбои вэлектроснабжении объектов или электростанций вблизи лесов также могут стать причиной пожара.

Сообщайте окострах, оставленных без присмотра. Если вызаметили пожар, который быстро распространяется ивыходит из-под контроля, немедленно заявите онем впожарную службу.

Названы области Украины, над которыми нависла угроза пожаров

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 40 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

ВАКС завтра рассмотрит ходатайство о заключении под стражу Януковича и его сына

1 час ago

Экс-глава «Борисполя» победил в конкурсе на главу Гостаможни

2 часа ago

На заседании Кабмина утвердили Декларацию о безопасности в украинских школах

3 часа ago

Киевстар в третий раз стал лидером по скорости мобильного интернета в Украине

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button