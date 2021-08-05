На Киевщину в ближайшие часы налетят грозы со шквалами

ВКиевской области вближайшие часы ссохранением доконца дня 3августа ожидаются грозы, вотдельных районах возможны шквалы до15-20м/с (первый уровень опасности, желтый).

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Вовремя ненастья рекомендуется держаться подальше отдеревьев, рекламных щитов илиний электропередачи. Вблизи больших деревьев— напарковать автотранспорт. Вслучае очень сильного ветра необходимо укрыться вближайшем здании или естественном укрытии. Вжилом помещении следует закрыть все окна, забрать сбалконов илоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Вовремя грозы нельзя находиться наводе иуводы, необходимо отойти подальше отберега.

Если гроза застигла вовремя передвижения навелосипеде или мотоцикле, следует остановиться ипереждать грозу нарасстоянии примерно 30м отних.

Если гроза застала вас вавтомобиле вдали отдругого укрытия, невыходите измашины, закройте окна иопустите автомобильную антенну. Двигаться вовремя грозы наавтомобиле нерекомендуется, так как это явление, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость надороге, авспышка молнии может ослепить ипривести каварийной ситуации.

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По материалам: Gismeteo