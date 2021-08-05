Общество

Хмельницкий затопило: город рушится

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Хмельницкий затопило: город рушится

В среду, 4 августа, в Хмельницком прошел ливень, из-за которого на дорогах города образовались настоящие реки. Об этом говорится в эфире одного из телеканалов.

Также в городе выпал град. 

Последствия непогоды в Хмельницком Екатерина Чабан/Facebook
Хмельницкий затопило: город рушится

Последствия непогоды в Хмельницком Екатерина Чабан/Facebook
Хмельницкий затопило: город рушится

Последствия непогоды в Хмельницком Екатерина Чабан/Facebook
Хмельницкий затопило: город рушится

Последствия непогоды в Хмельницком Екатерина Чабан/Facebook
Хмельницкий затопило: город рушится

Последствия непогоды в Хмельницком Екатерина Чабан/Facebook
Хмельницкий затопило: город рушится

Последствия непогоды в Хмельницком Екатерина Чабан/Facebook
Хмельницкий затопило: город рушится

Последствия непогоды в Хмельницком Екатерина Чабан/Facebook
Хмельницкий затопило: город рушится

Вода на некоторых улицах поднялась до уровня пояса человека.  Подтопило не только улицы, но и подъезды некоторых домов. В городе остановился транспорт. 

Местное издание Ye.ua сообщает, что в некоторых районах города к ливню добавился град.

На одной из улиц в троллейбусе загорелась крыша, вероятно из-за замыкания от попавшей воды.

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По материалам: Подробности

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0 0 1 минута чтения
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