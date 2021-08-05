Франция расширила безвиз: для украинцев открыты заморские территории
Франция отменила для граждан Украины визовый режим с так называемыми заморскими территориями. Об этом сообщает в Facebook посольство Франции в Украине.
Отличная новость! С 22 июля украинцам, которые имеют биометрический паспорт, больше не нужна виза для пребывания на срок менее трех месяцев на заморских территориях Франции. Предупреждение: из-за санитарного кризиса доступ к этим территориям разрешается при условии представления полного графика прививок вакциной, признанной во Франции, и строгого контроля за состоянием здоровья!
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В число заморских территорий Франции входят:
- Гваделупа;
- Майотта;
- Мартиника;
- Французская Гвиана;
- Реюньон;
- Сен-Бартелеми;
- Сен-Мартен;
- Сен-Пьер и Микелон;
- Валлис и Футуна;
- Новая Каледония;
- Французская Полинезия.
Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом не распространяется на отдаленные от Европы острова, имеющие статус "заморских территорий".
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Напомним, что в конце июля Франция открыла границы для украинских туристов. Нашу страну внесли в перечень стран так называемой "зеленой" зоны. Это означает, что въезд граждан Украины во Францию происходит в соответствии с иммиграционными правилами МИД Франции.
По материалам: Подробности