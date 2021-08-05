Общество

Франция расширила безвиз: для украинцев открыты заморские территории

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Франция расширила безвиз: для украинцев открыты заморские территории

Франция отменила для граждан Украины визовый режим с так называемыми заморскими территориями. Об этом сообщает в Facebook посольство Франции в Украине. 

Отличная новость! С 22 июля украинцам, которые имеют биометрический паспорт, больше не нужна виза для пребывания на срок менее трех месяцев на заморских территориях Франции. Предупреждение: из-за санитарного кризиса доступ к этим территориям разрешается при условии представления полного графика прививок вакциной, признанной во Франции, и строгого контроля за состоянием здоровья!

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В число заморских территорий Франции входят:

  • Гваделупа;
  • Майотта;
  • Мартиника;
  • Французская Гвиана;
  • Реюньон;
  • Сен-Бартелеми;
  • Сен-Мартен;
  • Сен-Пьер и Микелон;
  • Валлис и Футуна;
  • Новая Каледония;
  • Французская Полинезия.

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом не распространяется на отдаленные от Европы острова, имеющие статус "заморских территорий".

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Напомним, что в конце июля Франция открыла границы для украинских туристов. Нашу страну внесли в перечень стран так называемой "зеленой" зоны. Это означает, что въезд граждан Украины во Францию происходит в соответствии с иммиграционными правилами МИД Франции. 

По материалам: Подробности

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