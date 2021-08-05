Без договора и услуг: жителям Обухова незаконно начисляют задолженность за 4 года

В городе Обухов Киевской области и Обуховском районе жителям частного сектора приходят квитанции, в которых неправомерно начислена задолженность по оплате за вывоз мусора за 4 года (с 2016. По 2021г.) – на несколько тысяч гривен. Об этом сообщили читатели "Подробностей"

Люди отмечают, что при этом:

договор на вывоз мусора – не заключался;

услуга по вывозу мусора – не давалась.

В ООО "Обухивмиськвторресурсы" возмущенным жителям аргументируют происходящее следующим образом:

в газете "Обуховские вести" (2016.) и на собственном веб-сайте ООО "Обухивмиськвторресурсы" разместили публичную оферту договора

поскольку договор является публичным – письменный вариант договора не нужен;

поскольку в течение одного месяца с момента опубликования договора никто из ответчиков не заявил своего несогласия с условиями публичной оферты договора – договор считается заключенным;

доказательством предоставления услуги является утвержденный график вывоза мусора и отсутствие жалоб (претензий) от жителей.

Далее предприятие действует по отработанной схеме – обращается с иском в суд. Суд первой инстанции (Обуховский районный суд) – проигрывает. Обращается с апелляцией в Киевский апелляционный суд – выигрывает.

В результате – получатель квитанции с неправомерно начисленной задолженности по оплате за вывоз мусора на несколько тысяч гривен – должен оплатить еще 5000 гривен судебных расходов за два суда.

Ранее мы писали о том, что в столице Украины, Киеве, жители нескольких районов жалуются на проблемы с вывозом мусора во дворах жилых домов. В социальных сетях публикуют жуткие фото "мусорных" улиц. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности