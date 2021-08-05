6 августа в Украине ожидаются дожди с грозами
Впятницу, 6августа, вУкраине прогнозируется переменная облачность, всеверных, западных ицентральных частях страны, атакже вОдесской области пройдут кратковременные дожди сгрозами. Ветер юго-западный, юго-восточный, 5-10м/с, порывы до17м/с.
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Взападных областях ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав— до27ед./куб.м.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +19…+22 °С, днем температура воздуха составит +26…+32 °С.
Назападе температура воздуха составит +17…+20 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +21…+25 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+21…+22 °С, днем температура воздуха поднимется до+32…+35 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +20…+24 °С, днем воздух прогреется до+27…+33 °С.
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По материалам: Gismeteo