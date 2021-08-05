6 августа в Украине ожидаются дожди с грозами

Хмельницкий затопило: город рушится

США запретят въезд всем невакцинированным иностранцам – СМИ

В Киеве 4 августа ожидается комфортная летняя погода

Под Черкассами на реке Рось произошел массовый мор рыбы (фото)

Штормовое предупреждение: в ряде областей Украины 4 августа ожидаются град и шквалы

Франция расширила безвиз: для украинцев открыты заморские территории

На Киевщину в ближайшие часы налетят грозы со шквалами

Названы области Украины, над которыми нависла угроза пожаров

Сильные дожди, грозы и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение на 5-6 августа