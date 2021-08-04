В Турции и на Кипре температура поверхности земли превысила +50 °C
Европейское космическое агентство (ESA) заявило вовторник, 3августа, что из-за сильной жары вТурции инаКипре температура поверхности почвы второй раз замесяц превысила +50°С.Ученые опубликовали карту региона, где обширные территории обозначены темно-красным цветом, сообщает Dhaka Tribune.
©Copernicus Sentinel
Спутниковый прибор Copernicus Sentinel-3 измеряет реальное количество энергии, излучаемой Землей, иотображает температуру поверхности, она отличается оттемпературы воздуха, зачастую эти показатели более экстремальны.
Нафоне жары сильнейшие лесные пожары задесятилетия выжгли огромные площади побережья Средиземного иЭгейского морей.
ВТурции температура воздуха поднялась выше +40°Cна юге страны это вызвало рекордный всплеск потребления электричества, впонедельник произошли отключения электроэнергии вАнкаре иСтамбуле.
©Dhaka Tribune
По материалам: Gismeteo