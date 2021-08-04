Общество

В Турции и на Кипре температура поверхности земли превысила +50 °C

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Европейское космическое агентство (ESA) заявило вовторник, 3августа, что из-за сильной жары вТурции инаКипре температура поверхности почвы второй раз замесяц превысила +50°С.Ученые опубликовали карту региона, где обширные территории обозначены темно-красным цветом, сообщает Dhaka Tribune.

В Турции и на Кипре температура поверхности земли превысила +50 °C

©Copernicus Sentinel

Спутниковый прибор Copernicus Sentinel-3 измеряет реальное количество энергии, излучаемой Землей, иотображает температуру поверхности, она отличается оттемпературы воздуха, зачастую эти показатели более экстремальны.

Нафоне жары сильнейшие лесные пожары задесятилетия выжгли огромные площади побережья Средиземного иЭгейского морей.

ВТурции температура воздуха поднялась выше +40°Cна юге страны это вызвало рекордный всплеск потребления электричества, впонедельник произошли отключения электроэнергии вАнкаре иСтамбуле.

В Турции и на Кипре температура поверхности земли превысила +50 °C

©Dhaka Tribune

По материалам: Gismeteo

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