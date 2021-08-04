Общество

Киевлян просят быть острожными из-за надвигающихся гроз

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ВКиеве 5августа ожидаются грозы, днем местами— шквалы ветра 15-20м/с (первый уровень опасности, желтый).

Киевлян просят быть острожными из-за надвигающихся гроз

©pixabay.com

Специалисты рекомендуют вовремя грозы закрывать окна инеподходить кним, небраться заметаллические входные двери.

Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города вовремя сильного ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать сбалконов илоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если выоказались наулице, тодержаться подальше отрекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; вслучае сильного ветра укрыться вближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, атакже непарковать рядом сними автотранспорт.

Напоминаем, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей ит.п. необходимо немедленно информировать экстренные службы потелефонам: 101 или 103.

Киевлян просят быть острожными из-за надвигающихся гроз

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 19 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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Admin

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