Общество

В ряде областей Украины объявили о чрезвычайной пожарной опасности 3 августа

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3августа навостоке страны, атакже вСумской, Житомирской иКиевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В ряде областей Украины объявили о чрезвычайной пожарной опасности 3 августа

©pixabay.com

Обычно причинами масштабных пожаров вприродных экосистемах является человеческий фактор. Вовремя отдыха наприроде граждане зачастую пренебрегают правилами пожарной безопасности.

Напомним, втечение пожароопасного периода запрещается курить, бросать влесу илесопосадках непогашенные спички, окурки; выжигать траву идругие растительные остатки наземлях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, атакже надругих земельных участках, непосредственно примыкающих клесу.

В ряде областей Украины объявили о чрезвычайной пожарной опасности 3 августа

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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Admin

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