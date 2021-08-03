В ряде областей Украины объявили о чрезвычайной пожарной опасности 3 августа

Шквалы с градом и похолодание: погода в Украине резко изменится

Погода в Украине 3 августа: ожидаются дожди, местами – ливни

В Украине две области могу выйти из “зеленой” зоны: кто под угрозой

Тарифы на газ и электроэнергию и новые правила въезда: что изменится в Украине с 1 августа

В западных областях Украины объявлено «желтое» предупреждение о грозах

В Киеве велосипеды приравняют к мотоциклам и автомобилям

Погода в Украине 1 августа: местами дожди, днем до +33 °С

В Крыму закрыли фестиваль Z.Fest, сменивший “Казантип”

Жителей двух областей Украины предупреждают о подъеме уровней воды в реках