На Украину надвигается новый “проливной” циклон

На Украину "обрушатся" дожди, которые принесет новый циклон HENRI. 5-7 августа он будет перемещаться вдоль западных границ. Об этом сообщили в пресс-службе "УкрГидрометцентра".

Так, в среду, 4 августа, циклон сформируется над Адриатическим морем и в дальнейшем будет смещаться на северо-восток, то есть в сторону западной Украины.

Его фронтальные системы принесут 6 августа значительные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Наиболее интенсивные осадки ожидаем именно в ночь с 5 и 6 августа.

Ранее мы писали о том, что август принесет очередные погодные сюрпризы.

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По материалам: Подробности