4 августа в Украине ожидается переменная облачность, на западе пройдут дожди

Новый локдаун в Киеве: кто получит пропуск на транспорт

В ряде областей Украины объявили о чрезвычайной пожарной опасности 3 августа

Шквалы с градом и похолодание: погода в Украине резко изменится

Погода в Украине 3 августа: ожидаются дожди, местами – ливни

В Украине две области могу выйти из “зеленой” зоны: кто под угрозой

Тарифы на газ и электроэнергию и новые правила въезда: что изменится в Украине с 1 августа

В западных областях Украины объявлено «желтое» предупреждение о грозах

В Киеве велосипеды приравняют к мотоциклам и автомобилям

Погода в Украине 1 августа: местами дожди, днем до +33 °С