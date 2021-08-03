Общество
4 августа в Украине ожидается переменная облачность, на западе пройдут дожди
Всреду, 4августа, вУкраине прогнозируется переменная облачность, взападных областях пройдут кратковременные дожди сгрозами. Ветер юго-западный, северо-западный, 3-11м/с. Взападных частях страны ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав— до46ед./куб.м.
©pixabay.com
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +14…+20 °С, днем температура воздуха составит +26…+27 °С.
Назападе температура воздуха составит +14…+17 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +21…+25 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+18…+22 °С, днем температура воздуха поднимется до+26…+31 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +19…+21 °С, днем воздух прогреется до+27…+30 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo