Общество

4 августа в Украине ожидается переменная облачность, на западе пройдут дожди

Photo of Admin Admin Send an email 30 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Всреду, 4августа, вУкраине прогнозируется переменная облачность, взападных областях пройдут кратковременные дожди сгрозами. Ветер юго-западный, северо-западный, 3-11м/с. Взападных частях страны ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав— до46ед./куб.м.

4 августа в Украине ожидается переменная облачность, на западе пройдут дожди

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +14…+20 °С, днем температура воздуха составит +26…+27 °С.

Назападе температура воздуха составит +14…+17 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +21…+25 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+18…+22 °С, днем температура воздуха поднимется до+26…+31 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +19…+21 °С, днем воздух прогреется до+27…+30 °С.

4 августа в Украине ожидается переменная облачность, на западе пройдут дожди

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 30 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Банк Глобус разыгрывает до 10 тысяч гривен за депозит. Условия акции

2 часа ago

Олимпиада-2020: Марина Бех-Романчук заняла 5-е место в финале прыжков в длину

3 часа ago

Астрономы выяснили, как «питается» сверхмассивная черная дыра

3 часа ago

Рада проведет торжественное заседание в День Независимости

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button