В западных областях Украины объявлено «желтое» предупреждение о грозах

Ввоскресенье, 1августа, днем взападных областях Украины ожидаются грозы, местами выпадет град, прогнозируются шквальные ветры 15-20м/с. Объявлен первый уровень метеорологической опасности— «желтый», сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

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Вовремя грозы рекомендуется находиться как можно дальше отводы. Удар молнии вводу поражает все врадиусе 100метров.

Находясь наприроде, неследует устанавливать палатку наоткрытом берегу водоема, чтобы избежать поражения молнией. Вгрозу нельзя укрываться возле одиноких деревьев, прислоняться кскалам иотвесным стенам, останавливаться наопушке леса, прятаться под скальным навесом, нерекомендуется передвигаться плотной группой, оставаться вмокрой одежде.

Вовремя града непокидайте укрытие, помещение иавтомобиль. Напомним, что средняя продолжительность града составляет около 6минут, онредко длится дольше 15минут.

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По материалам: Gismeteo