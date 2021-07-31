Общество

В западных областях Украины объявлено «желтое» предупреждение о грозах

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Ввоскресенье, 1августа, днем взападных областях Украины ожидаются грозы, местами выпадет град, прогнозируются шквальные ветры 15-20м/с. Объявлен первый уровень метеорологической опасности— «желтый», сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

В западных областях Украины объявлено «желтое» предупреждение о грозах

©pixabay.com

Вовремя грозы рекомендуется находиться как можно дальше отводы. Удар молнии вводу поражает все врадиусе 100метров.

Находясь наприроде, неследует устанавливать палатку наоткрытом берегу водоема, чтобы избежать поражения молнией. Вгрозу нельзя укрываться возле одиноких деревьев, прислоняться кскалам иотвесным стенам, останавливаться наопушке леса, прятаться под скальным навесом, нерекомендуется передвигаться плотной группой, оставаться вмокрой одежде.

Вовремя града непокидайте укрытие, помещение иавтомобиль. Напомним, что средняя продолжительность града составляет около 6минут, онредко длится дольше 15минут.

В западных областях Украины объявлено «желтое» предупреждение о грозах

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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