Общество

В Украине две области могу выйти из “зеленой” зоны: кто под угрозой

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В Украине две области могу выйти из "зеленой" зоны: кто под угрозой

Все украинские регионы находятся в так называемой зеленой зоне санитарно-эпидемиологической безопасности. Однако, уже в скором времени, две области могут ее покинуть. Об этом сообщили в Минздраве Украины.

Речь идет о Закарпатской и Хмельницкой области.

Так, в Закарпатской области, по состоянию на 31 июля 2021 года, показатели динамики госпитализаций не соответствуют "зеленому" уровню. Еще вчера в данном регионе Украины этот показатель находился в на отметке 21,9%, а уже 31 июля он повысился аж до 82,1%.

Примерно такая же ситуация и в Хмельницкой области. 30 июля днем динамика госпитализаций была равна 34%, а уже 31 июля она составляет 86,4%.

В Украине две области могу выйти из "зеленой" зоны: кто под угрозой

При этом стоит отметить, что норма для "зеленого" уровня в Украине не должна превышать 50% от общего количества госпитализаций граждан. 

Как сообщали "Подробности", антитела к коронавирусу имеют по меньшей мере 40% украинцев.

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По материалам: Подробности

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