В Крыму закрыли фестиваль Z.Fest, сменивший “Казантип”

В крымской Поповке полиция и Роспотребнадзор 30 июля закрыли площадку Z-City, где должен был стартовать фестиваль электронной музыки Z.Fest. Якобы это связано с нарушениями санитарных правил, сообщает "Крым 24".

Площадка Z-City находится на том самом месте на север от Евпатории, где до оккупации Крыма проводился фестиваль "Казантип". В этом году его попробовали возродить, фестиваль электронной музыки Z.Fest должен был проводиться с 30 июля по 8 августа. Абонемент на весь сезон Z.Fest продавался по 3900 рублей (1430 грн).

В 2020 году этот фестиваль также закрывали, но причиной назывались жалобы местных жителей на шум.

Как сообщали "Подробности", в Крыму снесут недостроенное здание АЭС в Щелкино, где в 1995 году родился музыкальный фестиваль "КаZантип". Позднее он перекочевал в поселок Поповка под Евпаторией.

В 2016 году оккупационные власти Крыма навсегда запретили проводить КаZантип.

По материалам: Подробности