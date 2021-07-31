Тарифы на газ и электроэнергию и новые правила въезда: что изменится в Украине с 1 августа

Вот и приближается последний месяц лета 2021. Как всегда в начале месяца украинцев ждет ряд изменений. Они будут касаться как новых коммунальных тарифов, так и правил въезда в Украину.

Тарифы на газ

В августе базовые годовые цены на газ, на которых автоматически перевели всех бытовых потребителей, не изменятся и будут колебаться в диапазоне от 7,80 и до 13,50 грн за 1 куб. м.

Меньше всего будут платить клиенты компаний Агросинтез Трейдинг (7,80 грн), Евода Трейд КП Луцкводоканал (7,88 грн), Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт (7,89 грн) и Нафтогаз Украины (7,96 грн).

В целом большинство поставщиков установили годовую стоимость газа на уровне 9 грн за 1 куб. м.

Годовой тариф на газ, который предлагает Нафтогаз, составляет 7,97 грн. Также компания заявила, что с августа ее клиенты смогут сэкономить, поскольку она вводит дополнительную скидку в размере 1% для потребителей, которые заплатили за газ до 15-го числа. Сделать это нужно в личном кабинете или чат-боте.

Для тех потребителей, которые отказались переходить на летний тариф, продолжают действовать месячные цены на газ. Самый высокий августовский тариф сейчас у компании Энергия страны. Он составляет 16,99 грн за 1 куб. м.

Кроме того, с 1 августа начнет действовать еще одно важное нововведение. Отныне, если предприятия теплокоммунэнерго по какой-то причине не будут получать природный газ, украинцев автоматически будут переводить к поставщику газа последней надежды. То есть они автоматически станут клиентами Нафтогаза.

Цена на электроэнергию

Накануне правительство приняло решение сохранить фиксированную цену на электроэнергию в размере 1,68 грн за кВт/ч еще на месяц. Такой тариф будет действовать до 31 августа.

Сейчас правительство работает над тем, чтобы цены на электроэнергию для большинства населения не повышались. На заседании СНБО президент Украины Владимир Зеленский также потребовал не повышать тарифы для населения.

Цены на бензин

Цены на бензин и топливо в августе, по словам директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, скорее всего, не подскочат вверх. Котировки нефти на мировом рынке — в стабильном состоянии, без резких скачков.

Поэтому ожидать подорожания топлива в августе не стоит. Но и дешевле оно также не станет, поскольку мировые котировки нефти не падают.

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Со своей стороны в Минэкономики заявили, что при максимальных наценках стоимость бензина для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,64 грн/литр, дизтоплива — 29,25 грн/литр.

Новые правила въезда в Украину

До 31 августа в Украине будет действовать адаптивный карантин. Но из-за распространения в мире опасного штамма коронавируса Дельта в Минздраве с 5 августа решили изменить правила въезда в страну.

Они предусматривают, что иностранцам обязательно нужно иметь страховой полис на случай заболевания коронавирусом и один из следующих документов:

отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы;

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы;

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации препаратами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Если документа о прохождении полного курса вакцинации или результата теста нет, то иностранец должен установить на телефон приложение Вдома, пойти на самоизоляцию через 72 часа (на третий день) после пересечения границы и находиться на ней до тех пор, пока не получит отрицательный результат тестирования.

Те же правила будут действовать для иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине.

Украинцы смогут пересечь границу при условии, если у них есть:

или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от Covid-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;

или справка 063-О о первой прививке из курса вакцинации от Covid-19.

Для пересечения КПВВ без документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или без справки 063-О о первой прививке, нужно будет сдать бесплатный экспресс-тест на антиген.

Электронные паспорта

С 23 августа вступает в силу закон, который приравнивает электронные паспорта к бумажным. Цифровые документы в приложении Дія будут иметь такую ​​же юридическую силу, как и их пластиковые или бумажные аналоги.

Поэтому цифровые паспорта можно будет предъявить на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства.

Также их можно использовать в банках, больницах. Как удостоверение личности, если остановит полиция. На почте — при получении посылок или писем.

Но для пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее нужно будет показать бумажный паспорт. Цифровой для этого не подойдет.

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По материалам: Подробности