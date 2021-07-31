Погода в Украине 1 августа: местами дожди, днем до +33 °С
Ввоскресенье, 1августа, вУкраине прогнозируется переменная облачность, всеверных изападных частях страны, атакже вДонецкой области пройдут кратковременные дожди, местами— сгрозами. Ветер юго-западный, юго-восточный, 4-9м/с, порывы до15м/с.
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Взападных областях ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав— до48ед./куб.м.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +19…+22 °С, днем температура воздуха составит +27…+31 °С.
Назападе температура воздуха составит +18…+20 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +27…+30 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+20…+22 °С, днем температура воздуха поднимется до+30…+33 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +20…+23 °С, днем воздух прогреется до+28…+32 °С.
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По материалам: Gismeteo