Общество

Погода в Украине 1 августа: местами дожди, днем до +33 °С

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Ввоскресенье, 1августа, вУкраине прогнозируется переменная облачность, всеверных изападных частях страны, атакже вДонецкой области пройдут кратковременные дожди, местами— сгрозами. Ветер юго-западный, юго-восточный, 4-9м/с, порывы до15м/с.

Погода в Украине 1 августа: местами дожди, днем до +33 °С

©pixabay.com

Взападных областях ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав— до48ед./куб.м.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +19…+22 °С, днем температура воздуха составит +27…+31 °С.

Назападе температура воздуха составит +18…+20 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +27…+30 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+20…+22 °С, днем температура воздуха поднимется до+30…+33 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +20…+23 °С, днем воздух прогреется до+28…+32 °С.

Погода в Украине 1 августа: местами дожди, днем до +33 °С

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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