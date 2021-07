Морские биологи нашли на дне океана Губку Боба и Патрика

Ученые изНационального управления океанических иатмосферных исследований (NOAA), проводившие исследования вАтлантическом океане, обнаружили двух известных водных союзников: губку Хертвигия иморскую звезду Хондрастера. Исследователи были рады увидеть вместе Губку Боба иПатрика вестественной среде обитания иподелились фото вTwitter.

*laugh*I normally avoid these refs..but WOW. REAL LIFE Sponge bob and Patrick! #Okeanos Retreiver seamount 1885m pic.twitter.com/fffKNKMFjP

—Christopher Mah (@echinoblog) July27, 2021

Скрытое местоположение подводного дома Bikini Bottom, где обитают герои культового мультфильма, оказалось всего в320км отпобережья Нью-Йорка.

Команда ученых проводила исследованиия скорабля Okeanos Explorer сиспользованием дистанционно управляемых аппаратов (ROV).

Желтая морская губка ирозовая морская звезда находились рядом друг сдругом наподводной горе Ретривер. Эксперты отметили, что яркие цвета мультипликационных персонажей несколько преувеличены. Всоциальных сетях снимки вызвали сотни восторженных комментариев.

Ученые сообщили, что морские губки могут как обладать выраженным полом, так ибыть бесполыми, ихразмножение происходит путем деления тел. Аморские звезды— это плотоядные существа, они питаются губками, крабами, моллюсками, устрицами икораллами.

©NYPost

По материалам: Gismeteo