Общество
Жителей двух областей Украины предупреждают о подъеме уровней воды в реках
С31июля по2августа нареках бассейнов Сяна иДнестра воЛьвовской иИвано-Франковской областях ожидается подъем уровней воды на0,2-1м над показателями, зафиксированными 30июля в8:00, без негативных последствий, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.
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Вместах выпадения сильных дождей возможно формирование значительного местного исклонового стока.
Чтобы предотвратить утрату ипорчу имущества, недопустить несчастных случаев вовремя паводка, необходимо внимательно следить запрогнозами инаблюдать зауровнем воды вводоемах. Следует уточнить границы подтопления врайоне проживания, проверить иочистить существующие водоотводы напридомовой территории.
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По материалам: Gismeteo