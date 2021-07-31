Гренландия пережила самое значительное таяние льда в 2021 году

Количество льда, растаявшего вГренландии втечение 28июля, может покрыть американский штат Флорида слоем воды 50мм. Это стало самым значительным таянием ледников вгоду из-за повышения температуры вАрктике, сообщает CNN.

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Согласно информации Датского метеорологического института, Гренландия всего задень потеряла более 8,5 млрд тонн поверхностной массы и18,4 млрд тонн за3дня. Событие является уже третьим случаем экстремального таяния задесятилетие, потери льда распространились вглубь суши.

Рекордное таяние завсю историю спутниковых наблюдений было отмечено в2019году, когда июльская волна тепла растопила почти всю поверхность ледяного покрова. Врезультате этого глобальный уровень моря повысился на1,5мм. Впредыдущие десятилетия навершине Гренландии температура крайне редко поднималась выше нуля.

Гляциологи изУниверситета Лидса отметили, что запрошедшие 10лет таяние поверхности вГренландии стало сильным ибеспорядочным, вбудущем подобные случаи станут более частыми. Масштабы таяния являются тревожным сигналом того, как изменение климата приводит кувеличению потерь льда.

Поскольку поверхность Гренландии продолжает таять, прибрежные города повсему миру становятся уязвимы для штормовых нагонов, когда ветреная погода совпадает сприливом. Прогнозируется, что кконцу столетия таяние льдов Гренландии повысит уровень мирового океана на2-10см.

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По материалам: Gismeteo