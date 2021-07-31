Общество

“Дельта” в Украине: растет число новых случаев COVID-19

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"Дельта" в Украине: растет число новых случаев COVID-19

За пятницу, 30 июля 2021 года, в Украине зарегистрировано 916 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них детей – 61, медработников – 43, сообщает пресс-служба Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано:

  • Киев – 176 ;
  • Одесская – 85;
  • Донецкая – 73;
  • Харьковская – 70;
  • Днепропетровская 56 области.

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За прошлые сутки: 

  • госпитализированы – 486 человек;
  • летальных случаев – 15;
  • выздоровели – 510;
  • вакцинированы 1-й дозой – 88 219;
  • полностью вакцинированы – 61 861.

"Дельта" в Украине: растет число новых случаев COVID-19

С начала пандемии в Украине:

  • умерли – 52 945;
  • полностью вакцинированы – 2 000 356.

"Дельта" в Украине: растет число новых случаев COVID-19

Как сообщали "Подробности", антитела к коронавирусу имеют по меньшей мере 40% украинцев.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды ago
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