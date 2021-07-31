“Дельта” в Украине: растет число новых случаев COVID-19

За пятницу, 30 июля 2021 года, в Украине зарегистрировано 916 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них детей – 61, медработников – 43, сообщает пресс-служба Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано:

Киев – 176 ;

Одесская – 85;

Донецкая – 73;

Харьковская – 70;

Днепропетровская 56 области.

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За прошлые сутки:

госпитализированы – 486 человек;

летальных случаев – 15;

выздоровели – 510;

вакцинированы 1-й дозой – 88 219;

полностью вакцинированы – 61 861.

С начала пандемии в Украине:

умерли – 52 945;

полностью вакцинированы – 2 000 356.

Как сообщали "Подробности", антитела к коронавирусу имеют по меньшей мере 40% украинцев.

По материалам: Подробности