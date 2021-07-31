Общество
“Дельта” в Украине: растет число новых случаев COVID-19
За пятницу, 30 июля 2021 года, в Украине зарегистрировано 916 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них детей – 61, медработников – 43, сообщает пресс-служба Минздрава.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано:
- Киев – 176 ;
- Одесская – 85;
- Донецкая – 73;
- Харьковская – 70;
- Днепропетровская 56 области.
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За прошлые сутки:
- госпитализированы – 486 человек;
- летальных случаев – 15;
- выздоровели – 510;
- вакцинированы 1-й дозой – 88 219;
- полностью вакцинированы – 61 861.
С начала пандемии в Украине:
- умерли – 52 945;
- полностью вакцинированы – 2 000 356.
Как сообщали "Подробности", антитела к коронавирусу имеют по меньшей мере 40% украинцев.
По материалам: Подробности