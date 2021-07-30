Общество

Волна холода принесла редкий снег в Бразилию

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В13-ти городах бразильского штата Рио-Гранди-ду-Сул всреду, 28июля, прошли редкие для этого региона снегопады иледяные дожди, сообщает MercoPress.

Небывалые холода вюжной части Бразилии были вызваны волной холодного воздуха, однако местные жители обрадовались погодному явлению. Дети вышли наулицы, чтобы отпраздновать это событие исоорудить снеговиков.

Наследующий день холода отступили, поскольку более низкие температуры смешались свлажным воздухом сокеана, что способствовало образованию тяжелых облаков.

Редкие снегопады также прошли вСеверной Аргентине иУругвае.

ВЮжном полушарии времена года уних противоположны нашим. Сейчас там зима.

По материалам: Gismeteo

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