В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности на 31 июля

31июля навостоке, атакже воЛьвовской, Тернопольской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Влесных массивах часто возникают низовые пожары, выжигающие лесную подстилку, подрост иподлесок, травянисто-кустарниковый покров, валежник икорневища.

Взасушливый период при ветре представляют опасность верховые пожары, при которых огонь распространяется покронам деревьев хвойных пород. Скорость низового пожара— от0,1 до3м/мин, верхового— до100м/мин понаправлению ветра.

Вслучае обнаружения сильного возгорания сообщите опожаре ворганы лесной охраны, вместные органы власти или полицию ипокиньте опасную зону.

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По материалам: Gismeteo