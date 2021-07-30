Общество

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности на 31 июля

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31июля навостоке, атакже воЛьвовской, Тернопольской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности на 31 июля

©pixabay.com

Влесных массивах часто возникают низовые пожары, выжигающие лесную подстилку, подрост иподлесок, травянисто-кустарниковый покров, валежник икорневища.

Взасушливый период при ветре представляют опасность верховые пожары, при которых огонь распространяется покронам деревьев хвойных пород. Скорость низового пожара— от0,1 до3м/мин, верхового— до100м/мин понаправлению ветра.

Вслучае обнаружения сильного возгорания сообщите опожаре ворганы лесной охраны, вместные органы власти или полицию ипокиньте опасную зону.

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности на 31 июля

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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