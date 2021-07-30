В Киеве 1 августа закроют несколько станций метро

В воскресенье, 1 августа, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча могут закрывать станции метро в Киеве. Ограничения могут ввести на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Начало игры запланировано на 19:30 между командами "Динамо" (Киев) и "Верес" (Ривне).

"После завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", – предупреждает администрация метро.

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По материалам: Подробности