Ряд областей Украины 31 июля накроют грозы, град и шквалы

31июля днем ввосточных, большинстве западных областей ивЗапорожской области ожидаются грозы, вотдельных районах— град ишквалы до15-20м/с (1уровень опасности, желтый).

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Специалисты рекомендуют вовремя грозы закрыть окна, двери идымоходы, подальше держаться отэлектропроводки, антенн, окон, дверей; радио ителевизоры отключить отсети, непользоваться электроприборами ителефоном; нельзя также находиться навозвышениях иоткрытых незащищенных местах, вблизи металлических или сетчатых ограждений, вводе или вблизи воды.

Если гроза застала вас влесу, необходимо укрыться научастке снизкорослыми деревьями. Нельзя прятаться под высокими деревьями, особенно соснами, дубами, тополями, лучше находиться нарасстоянии 30м ототдельного высокого дерева.

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По материалам: Gismeteo