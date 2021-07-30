Общество

Прогноз погоды на 30 июля: где пройдут дожди

Photo of Admin Admin Send an email 30 секунд ago
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Прогноз погоды на 30 июля: где пройдут дожди

Погода в Украине в пятницу, 30 июля, будет жаркой, но местами дождевой. Ливни с грозами следует ожидать жителям Восточной Украины. Зато западные области избегут существенных осадков.

Теплее всего будет на юге. Там столбики термометров покажут +31…+33 градуса.

На западе облачный день и мрачный вечер придут на смену ясному утру. Осадков не прогнозируется, однако синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. Температура воздуха +28…+30 градусов. На востоке же небо будет затянуто облаками, а местами будут грозы и ливни. В дополнение к этому ожидают шквальные порывы ветра до 15 – 24 метров в секунду. Столбики термометров покажут +29…+31 градус.

В южных регионах Украины синоптики прогнозируют град и шквальный ветер. Воздух там прогреется до +31…+33 градусов. На севере же будет сухо и относительно свежо. Солнце там изредка будет прятаться за облаками, а термометры покажут +28…+30 градусов.

Утро в Киеве ожидается ясным, а днем ​​и вечером небо будет прятаться за облаками. Осадков не прогнозируют. Температура воздуха +28…+30 градусов.

Читайте также, гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа. 

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По материалам: Подробности

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