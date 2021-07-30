Лесные пожары на южном побережье Турции унесли жизни 3 человек

Врезультате лесного пожара наюге Турции вчетверг, 29июля, погибли три человека. Десятки деревень, атакже некоторые отели были эвакуированы, сообщает Reuters.

Телевизионные кадры демонстрируют сгоревшие здания ибегущих пополям людей, атакже ссражающихся сземли ивоздуха пожарных врайоне города Манавгат, в75км квостоку отсредиземноморского курорта Анталия.

Поданным официальных лиц, наэтой неделе в17провинциях Эгейского иСредиземноморского побережья Турции вспыхнуло более 60лесных пожаров.36изэтих возгораний были локализованы, номеры потушению оставшихся 17продолжаются. Свыше 140 человек нуждаются влечении или пострадали отматериального ущерба.

Президент страны пообещал привлечь кответственности виновных вподжогах.

Пословам министра сельского хозяйства Бекира Пакдемирли, вовремя эвакуации изКепезбелени, в16км ксеверо-востоку отМанавгата, был найден мертвым 82-летний мужчина. Еще два человека погибли вДегирменли, в20км квостоку отМанавгата.

Впровинции Анталья были эвакуированы 18деревень ирайонов, всоседних провинциях Адана иМерсин— еще 16.

Пожары врайоне Манавгата, раздуваемые сильными ветрами, вспыхнули вовторник.

По материалам: Gismeteo