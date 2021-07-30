Япония введет чрезвычайное положение

В пятницу, 30 июля правительство Японии предложило ввести чрезвычайное положение до 31 августа из-за рекордного роста случаев COVID-19. ЧС могут ввести в трех префектурах возле Токио, где проходят Олимпийские игры.

В частности, чрезвычайное положение могут ввести и в части острова Окинава.

Ожидается, что премьер-министр Японии Есихиде Суга официально объявит об этом решении после того, как эксперты одобрят его.

Указано, что страна сейчас пытается сдержать распространение нового штамма "Дельта", в то время как каждый день в Японии регистрируют рекордное количество случаев COVID-19.

По последним данным, 64% больничных коек в Токио заполнены больными COVID-19.

Читайте также,в японском Союзе врачей заявили, что из-за предстоящими Олимпийскими играми в мире может появится так называемый "олимпийский" штамм коронавирусной инфекции. Ситуация может возникнуть в связи с тем, что на соревнования потянутся спортсмены и болельщики с 200 стран мира.

По материалам: Подробности