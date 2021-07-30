Общество

Грозы, град и шквалы в Украине 30 июля: объявлен 1 уровень опасности

Photo of Admin Admin Send an email 16 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

30июля днем вюго-восточной части, атакже вХарьковской, Полтавской иСумской областях ожидаются грозы, вотдельных районах возможны град ишквалы до15-20м/с (1уровень опасности, желтый).

Грозы, град и шквалы в Украине 30 июля: объявлен 1 уровень опасности

©pixabay.com

Напоминаем основные правила поведения вслучае усиления ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать сбалконов илоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если выоказались наулице, тоследует держаться подальше отрекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; вслучае сильного ветра укрыться вближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, атакже непарковать рядом сними автотранспорт.

Вовремя грозы нельзя находиться возле линий электропередачи, воткрытом пространстве, прятаться под деревьями, забираться навозвышенности, пользоваться металлическими предметами, иметь при себе включенный мобильный телефон, ездить намотоцикле или велосипеде.

Грозы, град и шквалы в Украине 30 июля: объявлен 1 уровень опасности

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 16 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Украина направит в Турцию пожарный самолет

1 час ago

Главные события на фондовых биржах 29 июля: Почему для рынка США «плохо» — это «хорошо»

2 часа ago

Баскетбол: украинский клуб подписал сербского центрового

3 часа ago

В Донецкой области состоится заседание СНБО – рассмотрят восемь вопросов

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button