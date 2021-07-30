Грозы, град и шквалы в Украине 30 июля: объявлен 1 уровень опасности

30июля днем вюго-восточной части, атакже вХарьковской, Полтавской иСумской областях ожидаются грозы, вотдельных районах возможны град ишквалы до15-20м/с (1уровень опасности, желтый).

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Напоминаем основные правила поведения вслучае усиления ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать сбалконов илоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если выоказались наулице, тоследует держаться подальше отрекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; вслучае сильного ветра укрыться вближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, атакже непарковать рядом сними автотранспорт.

Вовремя грозы нельзя находиться возле линий электропередачи, воткрытом пространстве, прятаться под деревьями, забираться навозвышенности, пользоваться металлическими предметами, иметь при себе включенный мобильный телефон, ездить намотоцикле или велосипеде.

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По материалам: Gismeteo