Общество

31 июля в Украине будет жарко, местами пройдут дожди

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Всубботу, 31июля, вУкраине ожидается переменная облачность, взападных ивосточных частях страны, атакже вЗапорожской области прогнозируются дожди, местами— сгрозами. Ветер северо-западный, юго-западный, 4-11м/с.

31 июля в Украине будет жарко, местами пройдут дожди

©pixabay.com

Взападных областях ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав— до38ед./куб.м.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +18…+22 °С, днем температура воздуха составит +29…+30 °С.

Назападе температура воздуха составит +17…+21 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +29…+30 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+19…+21 °С, днем температура воздуха поднимется до+25…+30 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +21…+23 °С, днем воздух прогреется до+29…+31 °С.

31 июля в Украине будет жарко, местами пройдут дожди

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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