31 июля в Украине будет жарко, местами пройдут дожди
Всубботу, 31июля, вУкраине ожидается переменная облачность, взападных ивосточных частях страны, атакже вЗапорожской области прогнозируются дожди, местами— сгрозами. Ветер северо-западный, юго-западный, 4-11м/с.
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Взападных областях ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав— до38ед./куб.м.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +18…+22 °С, днем температура воздуха составит +29…+30 °С.
Назападе температура воздуха составит +17…+21 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +29…+30 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+19…+21 °С, днем температура воздуха поднимется до+25…+30 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +21…+23 °С, днем воздух прогреется до+29…+31 °С.
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По материалам: Gismeteo