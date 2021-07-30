31 июля в Украине будет жарко, местами пройдут дожди

В Киеве 1 августа закроют несколько станций метро

Грозы, град и шквалы в Украине 30 июля: объявлен 1 уровень опасности

Прогноз погоды на 30 июля: где пройдут дожди

Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать