Общество
Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать
28 августа 2021 года православные отмечают один из двенадцати главных церковных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Как в любой другой православный праздник, в этот день существует ряд запретов, которые лучше не нарушать, чтобы не накликать на свой дом беду.
В этот церковный праздник запрещено:
- заниматься работой по дому – убирать, стирать, шить;
- брать в руки режущие предметы, хлеб, например, ломают руками;
- варить пищу, это якобы влечет за собой серьезные проблемы со здоровьем;
- устраивать шумные гуляния;
- ругаться и ссориться;
- желать кому-либо зла – оно непременно вернется к вам;
- разводить огонь – так можно привлечь напасть;
- ходить босиком на Успение – якобы так можно собрать все болезни;
- молодым незамужним девушкам нельзя стричь волосы, дабы не испортить судьбу.
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По материалам: Подробности