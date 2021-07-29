Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

28 августа 2021 года православные отмечают один из двенадцати главных церковных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Как в любой другой православный праздник, в этот день существует ряд запретов, которые лучше не нарушать, чтобы не накликать на свой дом беду.

В этот церковный праздник запрещено:

заниматься работой по дому – убирать, стирать, шить;

брать в руки режущие предметы, хлеб, например, ломают руками;

варить пищу, это якобы влечет за собой серьезные проблемы со здоровьем;

устраивать шумные гуляния;

ругаться и ссориться;

желать кому-либо зла – оно непременно вернется к вам;

разводить огонь – так можно привлечь напасть;

ходить босиком на Успение – якобы так можно собрать все болезни;

молодым незамужним девушкам нельзя стричь волосы, дабы не испортить судьбу.

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По материалам: Подробности