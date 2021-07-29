Общество

В Украине без света остались 120 населенных пунктов

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В Украине без света остались 120 населенных пунктов

По состоянию на четверг, 29 июля, вследствие непогоды без электроэнергии остались 120 населенных пунктов в пяти областях Украины. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке.

По состоянию на 7:00 в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 120 населенных пунктов в 5 областях (Львовская – 44, Черновицкая – 25 Житомирская – 20, Ивано-Франковская – 20 и Тернопольская – 11).

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщали "Подробности", ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос тарифов на электроэнергию для населения будет рассмотрен на заседании СНБО 29 июля. 

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По материалам: Подробности

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0 0 Менее минуты назад
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