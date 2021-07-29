Общество

В ряде областей Украины 29 июля сохранится пожарная опасность наивысшего уровня

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29июля ввосточных, атакже Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Черновицкой, Винницкой иЖитомирской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В ряде областей Украины 29 июля сохранится пожарная опасность наивысшего уровня

©pixabay.com

Вомногих случаях причиной масштабных пожаров вприродных экосистемах становится человеческий фактор. Граждане зачастую пренебрегают правилами пожарной безопасности.

Вдневное время пожар бывает сложно заметить, занесколько часов при умеренном ветре огонь может охватить значительную площадь.

Сообщайте окострах, оставленных без присмотра. Если вызаметили пожар, который быстро распространяется ивыходит из-под контроля, немедленно заявите онем впожарную службу.

В ряде областей Украины 29 июля сохранится пожарная опасность наивысшего уровня

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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