В Нью-Йорке за прививку от COVID-19 будут платить по $100

Власти Нью-Йорка заплатят по $100 каждому, кто сделает первую прививку от коронавируса. Платная вакцинация начинается в пятницу, 30 июля. Об этом сообщает в Twitter-аккаунте мэрии.

В сообщении уточняется, что все привившиеся будут получать и подарочные ваучеры и какие-то членские карточки.

Чтобы получить деньги, жителям Нью-Йорка нужно будет перед прививкой зарегистрироваться на специальном сайте, сообщил мэр города Билл Де Блазио, сообщает NBC.

Весной вакцинированным в Нью-Йорке выдавали лотерейные билеты с главным призом в размере $5 млн, а активисты движения New York Marijuana Justice поощряли людей бесплатными самокрутками с марихуаной.

В Нью-Йорке, население которого составляет 8,5 миллиона человек, полностью вакцинировались от COVID-19 около 4,4 миллиона жителей (от 45 до 65%).

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В последние недели в США начал активное распространение штамм дельта. Из-за этого за последний месяц ежедневная заболеваемость выросла в пять раз – с 11-12 тыс. до 60 тыс. в день.

На фоне роста заболеваемости американские власти в ближайшее время объявят об обязательной вакцинации для государственных и муниципальных служащих.

Напомним, что сейчас в США одобрены три вакцины от COVID-19: Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, которая требует введения одной дозы.

11 мая американские власти одобрили использование препарата Pfizer для вакцинации детей от 12 до 15 лет.

Напомним, что в США отменили маски и дистанцию для вакцинированных.

По материалам: Подробности