Общество

В Киеве 30 июля сохранится комфортная летняя погода, днем – кратковременный дождь

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Встолице 30июля ожидается переменная облачность, впериод с09:00 до12:00— небольшой дождь, гроза.

В Киеве 30 июля сохранится комфортная летняя погода, днем – кратковременный дождь

©pixabay.com

Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах +21…+29 °С.

Ветер северо-западный, 5-10м/с.

Атмосферное давление составит 743мм рт.ст.

Солнце взойдет в05:22, азайдет в20:44. Долгота дня составит 15ч 22мин.

Геомагнитная обстановка будет спокойной.

Ультрафиолетовый индекс достигнет 6баллов— высокого уровня.

В Киеве 30 июля сохранится комфортная летняя погода, днем – кратковременный дождь

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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