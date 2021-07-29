Общество
В Киеве 30 июля сохранится комфортная летняя погода, днем – кратковременный дождь
Встолице 30июля ожидается переменная облачность, впериод с09:00 до12:00— небольшой дождь, гроза.
©pixabay.com
Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах +21…+29 °С.
Ветер северо-западный, 5-10м/с.
Атмосферное давление составит 743мм рт.ст.
Солнце взойдет в05:22, азайдет в20:44. Долгота дня составит 15ч 22мин.
Геомагнитная обстановка будет спокойной.
Ультрафиолетовый индекс достигнет 6баллов— высокого уровня.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo