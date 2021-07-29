Общество

Юго-Восточную Европу охватила самая сильная волна тепла за десятилетия

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ВЮго-Восточную Европу пришла сильнейшая волна тепла занесколько десятков лет, жители выбирались напобережья, кобщественным фонтанам ишли вцентры охлаждения, чтобы пережить жару, сообщает Phys.org.

Юго-Восточную Европу охватила самая сильная волна тепла за десятилетия

©Sky News

Местами температура поднялась выше +40°С.Метеорологи вАфинах заявили, что вГреции волна тепла продлится доследующей недели, что сделает ееодной изсамых серьезных ссередины 1980-х годов.

Вгреческой столице были открыты приюты скондиционерами, нодоступ вцентры был ограничен из-за пандемии.

Лесные пожары, пылающие вГреции, угрожают жилым домам, возле западного города Патры сообщается оновом возгорании.

Продолжительная волна тепла— опасное погодное явление, предупреждают специалисты, поскольку диапазоны между максимальным иминимальным температурами невелики.

Власти Сербии, Болгарии идругих стран, охваченных жарой, рекомендовали людям избегать пребывания под прямыми солнечными лучами всередине дня.

Юго-Восточную Европу охватила самая сильная волна тепла за десятилетия

©France 24

По материалам: Gismeteo

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