Общество

Сильные дожди обрушились на Швецию: зарегистрировано 1700 ударов молний

Photo of Admin Admin Send an email 55 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

НаШвецию после засушливого периода обрушились сильные дожди, вызвав наводнение вгороде Кальмар навосточном побережье. Вовремя гроз вэтом районе было зарегистрировано около 1700 ударов молний, сообщает The Local.

Водном изстарейших городов Швеции вовторник, 27июля, выпало около 24мм осадков. Из-за непогоды были обесточены около 24тыс. домохозяйств, атакже оказались подтопленными несколько магазинов, хотя это неможет сравниться сосмертельными наводнениями вдругих частях Европы впоследние недели.

Как сообщалось ранее, из-за изменения климата растет число стихийных явлений также вУкраине.

Сильные дожди обрушились на Швецию: зарегистрировано 1700 ударов молний

©globallookpress.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 55 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Украина и Ливия возобновляют работу межправительственной комиссии после 11 лет перерыва

1 час ago

Предприниматели купили на межбанке валюту без обязательств почти на 30 миллионов. В лидерах евро, доллар и иена

2 часа ago

Олимпиада-2020: Элина Свитолина не смогла выйти в финал и будет бороться за бронзу

3 часа ago

Ученые нашли самую близкую к Земле экзопланету

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button