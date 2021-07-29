Сильные дожди обрушились на Швецию: зарегистрировано 1700 ударов молний

НаШвецию после засушливого периода обрушились сильные дожди, вызвав наводнение вгороде Кальмар навосточном побережье. Вовремя гроз вэтом районе было зарегистрировано около 1700 ударов молний, сообщает The Local.

Водном изстарейших городов Швеции вовторник, 27июля, выпало около 24мм осадков. Из-за непогоды были обесточены около 24тыс. домохозяйств, атакже оказались подтопленными несколько магазинов, хотя это неможет сравниться сосмертельными наводнениями вдругих частях Европы впоследние недели.

Как сообщалось ранее, из-за изменения климата растет число стихийных явлений также вУкраине.

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По материалам: Gismeteo