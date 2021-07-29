Погода в Украине: синоптики дали прогноз на 29 июля

Погода в Украине в четверг, 29 июля, будет жаркой и дождевой. Осадков не прогнозируют только на Юге.

Средняя дневная температура в Украине составит +29 … +30 градусов. Прохладнее будет в западных областях. В частности, во Львове воздух прогреется лишь до +26 … +28 градусов.

Жаркое будет в южных регионах. В частности, в Одесской и Николаевской областях столбики термометров поднимутся до +35 градусов.

В Киеве обещают до +31 градуса тепла. Днем столицу накроют грозы.

Ясное небо синоптики прогнозируют лишь в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, а также – в Крыму. Жители других регионов Украины будут страдать от гроз.

Читайте также, гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности