Общество

Погода в Украине 30 июля: дожди, днем местами до +31 °С

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Впятницу, 30июля, вУкраине прогнозируется переменная облачность, постране, кроме западных областей, пройдут дожди сгрозами. Ветер северо-западный, юго-западный, 4-11м/с.

Погода в Украине 30 июля: дожди, днем местами до +31 °С

©pixabay.com

Взападных областях ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав— до40ед./куб.м.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +19…+23 °С, днем температура воздуха составит +27…+29 °С.

Назападе температура воздуха составит +16…+19 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +27…+31 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+21…+24 °С, днем температура воздуха поднимется до+28…+29 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +22…+23 °С, днем воздух прогреется до+28…+30 °С.

Погода в Украине 30 июля: дожди, днем местами до +31 °С

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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