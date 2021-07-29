Общество
Погода в Украине 30 июля: дожди, днем местами до +31 °С
Впятницу, 30июля, вУкраине прогнозируется переменная облачность, постране, кроме западных областей, пройдут дожди сгрозами. Ветер северо-западный, юго-западный, 4-11м/с.
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Взападных областях ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав— до40ед./куб.м.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +19…+23 °С, днем температура воздуха составит +27…+29 °С.
Назападе температура воздуха составит +16…+19 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +27…+31 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+21…+24 °С, днем температура воздуха поднимется до+28…+29 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +22…+23 °С, днем воздух прогреется до+28…+30 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo