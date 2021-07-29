Пережить Апокалипсис: ученые назвали лучшие места на случай Судного дня

Если человеческая цивилизация вдруг скатится в упадок со всеми вытекающими последствиями, то лучше всего в это время оказаться в Новой Зеландии. К такому выводу пришли ученые института глобального устойчивого развития британского университета Англия Раскин. Их исследование опубликовано в журнале Sustainability.

Человеческая цивилизация с момента своего зарождения двигается по траектории повышения социально-политической сложности, а в последние годы этот процесс значительно ускорился, что вылилось в серьезное ухудшение состояния экосферы Земли. Изменение климата и уничтожение природы грозит дефицитом продовольствия и пандемиями новых заболеваний, что может вылиться во всевозможные кризисы, включая финансовые.

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Кризисы в свою очередь повышают риск глобального коллапса, который повлечет крах человеческой цивилизации. Проанализировав ситуацию в разных странах мира, а также наличие в них ресурсов для производства питания, защиты границ от вторжения чужаков, производства электроэнергии, а также климатические условия, ученые составили список мест, в которых человеку будет легче всего выжить после Судного дня. В него вошли:

Новая Зеландия;

Исландия;

Великобритания;

Австралия (Тасмания);

Ирландия.

У Новой Зеландии самый высокий потенциал, благодаря ее геотермальной и гидроэнергетике, достаточным площадям пахотных земель и низкой плотности населения.

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Кроме того, ученые назвали несколько регионов и стран, которые в случае глобального коллапса останутся пригодными для жизни и сельского хозяйства. Такие места ученые назвали "спасательными шлюпками" для населения. В их число вошли северные районы Канады, Россия, Скандинавия, Новая Зеландия и Британские острова.

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По материалам: Подробности