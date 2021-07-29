Осторожно: на Киев надвигаются грозы

Встолице днем 29июля ожидаются грозы. Объявлено первый уровень опасности— «желтый».

©pixabay.com

Специалисты напоминают, что вовремя грозы следует закрыть окна инеподходить кним, небраться заметаллические входные двери.

Департамент муниципальной безопасности КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей ит.д. немедленно информировать экстренные службы потелефонам 101 или 103.

Вовремя интенсивных дождей наместах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника. Ликвидировать последствия непогоды готовы 73единицы спецтранспорта КК«Киевавтодор».

Напомним, вовремя грозы нельзя находиться возле линий электропередачи, воткрытом пространстве, прятаться под деревьями, забираться навозвышенности, пользоваться металлическими предметами, иметь при себе включенный мобильный телефон, ездить намотоцикле или велосипеде.

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo