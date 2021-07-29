Общество

Оползни и наводнения вызвали эвакуацию на севере Италии

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

Небывало сильные дожди, откоторых пострадал ряд стран Европы, вэтот раз вызвали бедствие насевере Италии. Интенсивные осадки привели ксходу оползней инаводнениям внаселенных пунктах врайоне озера Комо, сообщает Floodlist.

Оползни и наводнения вызвали эвакуацию на севере Италии

©Vigili del Fuoco

Наиболее серьезно пострадали коммуны Черноббьо, Бриенно, Лагльо иАрдженьо. Стихией повреждены дома изаблокированы дороги. Пожарная служба Италии Vigili del Fuoco отреагировала наболее чем 60вызовов.

Так, вБриенно был спасен пожилой житель, дом которого практически полностью засыпало оползнем. Издругого дома вэтом районе были эвакуированы два человека, оказавшиеся вгруппе риска. Еще один оползень вБриенно привел кутечке газа.

ВЧерноббьо пожарные эвакуировали два жилых дома из-за угрозы паводка нареке Бреджиа.

Местные власти планируют обратиться кправительству страны спросьбой объявить чрезвычайное положение.

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

5 китайских компаний, на которые стоит обратить внимание

2 часа ago

Футбол: нападающий “Динамо” перешел в СК “Днепр-1”

3 часа ago

Присвоение Межигорья: НАБУ и САП просят арестовать Януковича и его сына

3 часа ago

Ibox Bank подвел итоги 2 квартала 2021 года: трехкратный рост активов юрлиц и 281 млн уставного капитала

4 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button