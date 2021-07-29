Оползни и наводнения вызвали эвакуацию на севере Италии

Небывало сильные дожди, откоторых пострадал ряд стран Европы, вэтот раз вызвали бедствие насевере Италии. Интенсивные осадки привели ксходу оползней инаводнениям внаселенных пунктах врайоне озера Комо, сообщает Floodlist.

©Vigili del Fuoco

Наиболее серьезно пострадали коммуны Черноббьо, Бриенно, Лагльо иАрдженьо. Стихией повреждены дома изаблокированы дороги. Пожарная служба Италии Vigili del Fuoco отреагировала наболее чем 60вызовов.

Так, вБриенно был спасен пожилой житель, дом которого практически полностью засыпало оползнем. Издругого дома вэтом районе были эвакуированы два человека, оказавшиеся вгруппе риска. Еще один оползень вБриенно привел кутечке газа.

ВЧерноббьо пожарные эвакуировали два жилых дома из-за угрозы паводка нареке Бреджиа.

Местные власти планируют обратиться кправительству страны спросьбой объявить чрезвычайное положение.

По материалам: Gismeteo